“Finora non è stato fatto nulla, anzi invio delle armi, il tema delle sanzioni, l’entrata in guerra, oltre a non portare la pace sta facendo ricadere soprattutto sull’Italia degli effetti sociali ed economici devastanti”. Lo ha detto Luigi De Magistris, dell’Unione popolare a Rtl 102.5. “In tutto questo il governo Draghi non riesce nemmeno a far pagare gli extraprofitti alle multinazionali che ci stanno guadagnando mentre famiglie e imprese non arrivano alla fine del mese. In Europa non si riesce ad ottenere un tetto e a fermare le speculazioni. Nel nostro programma c’è il tema di far ritornare nella disponibilità dello Stato i beni comuni tra cui gas ed energia”. Quindi è d’accordo con Salvini sul fronte delle sanzioni? “C’è una differenza: Salvini appartiene a un governo finora responsabile di questa situazione. Poi durante la campagna elettorale fanno le virate come il vento che passa dallo scirocco al maestrale, bisogna essere chiari. Questo tipo di sanzioni non sta colpendo i governi ma i popoli, tra cui quello italiano. Bisogna trovare una soluzione diplomatica che non cade dal cielo. Questo governo in cui sono ancora dentro tutti nulla sta facendo con il ministro degli Esteri, di diplomazia non c’è nulla”, conclude l’ex sindaco di Napoli.