Barbara D’Urso è un fiume in piena. Ospite al festival della tv a Dogliani la conduttrice televisiva si è raccontata tra presente, progetti futuri e non solo. “Col cuore” si è tolta anche qualche sassolino dalla scarpa. Durante la lunga chiacchierata il volto di punta di Canale5 ha confermato di tornare a breve in onda con una nuova stagione del talk pomeridiano “Pomeriggio 5”, mettendo dunque a tacere i numerosi rumors che la volevano fuori dal palinsesto autunnale in arrivo. “Quando si è vociferato sul fatto che io tornassi a teatro non è che uno dice ‘la d’Urso torna a teatro può piacere, non piacere, farà schifo, sarà brava.. Vedremo‘. No! Ecco che allora hanno scritto: ‘La d’Urso fa teatro, che vuol dire? Che Mediaset l’ha cacciata a calci in c**o!‘. E io leggo, questi fanno click e visualizzazioni”, si è sfogata la conduttrice prendendosela con influencer, giornalisti e blogger. In molti infatti, dopo aver visto circolare la locandina circa la nuova pièce teatrale che la vedrà protagonista, avevano ipotizzato un suo allontanamento dalla tv dandolo per certo. Ed è qui che D’Urso ha chiesto la possibilità di fare una precisazione: “Io leggo e rido. Io potrei tranquillamente fare un tweet: ho un milione di persone. O una storia su Instagram, del resto ho tre milioni. Potrei dire: ‘No guardate non è così’”, commenta D’Urso. E aggiunge: “Però io taccio, sorrido e dico: ‘Mamma mia ma queste persone ossessionate da me che vita di mer*a fanno che sono ossessionati?‘. Quindi sì, faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Sono in esclusiva a Mediaset da 23 anni”.

Non solo tv e teatro ma anche il Metaverso. Barbara D’Urso infatti ha svelato di voler portare la sua community nel luogo più misterioso e chiacchierato degli ultimi tempi: il Metaverso. Luogo che, per l’occasione, si chiamerà “Meta d’Urso”. Ecco cosa ha anticipato in merito Barbara: “Sono la prima a portare la mia comunità nel Metaverso, sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un’altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me (circa 100 persone/avatar): questo spazio resta aperto, di più non posso raccontare”.

Tra l’arrivo di un nuovo podcast realizzato dalla conduttrice e un incarico di docenza su social e tv ricevuto dalla Luiss Business School, Barbara non sembra aver chiuso le porte alla concorrenza: “Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa. Continuerò a fare Pomeriggio 5, se ci dovesse essere un nuovo programma in prima serata Mediaset avrebbe la precedenza e le date dello spettacolo verrebbero spostate”. E per quanto riguarda le elezioni politiche in vista? “Giorgia Meloni è una vera fuoriclasse. Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di qualunque schieramento. L’importante è la squadra che farà, lei combatte da anni e potrebbe farne una buona”.