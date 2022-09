Antonella Clerici pronta a convolare a nozze con il compagno Vittorio Garrone dopo 5 anni d’amore? Sembra proprio di no. Come riportato dal Mattino, la nota conduttrice e l’imprenditore classe 1966 non si sposeranno. In una recente intervista alla rivista Gente, lei avrebbe smentito le recenti voci secondo cui “lui, innamoratissimo, le aveva fatto la proposta di matrimonio“. Il gossip raccontava di una festa molto intima per la cerimonia che si sarebbe dovuta svolgere tra la primavera e l’estate del prossimo anno. Invece, niente da fare. Come mai? “Non amo i festeggiamenti e non è nei miei progetti – ha raccontato Clerici -. Il matrimonio non mi ha mai portato benissimo, l’ho già fatto due volte”.

In seguito la conduttrice 58enne ha detto: “Ora sono così felice e non vorrei qualcosa di diverso da quello che ho già“. Infatti, Antonella Clerici in passato è stata sposata con l’ex giocatore di basket Pino Motta, ma il loro matrimonio durò appena 2 anni (dal 1989 al 1991). Poi, dal 2000 al 2005 è stata sposata con il produttore musicale Sergio Cossa. Un’altra storia d’amore, invece, non aveva conosciuto i fiori d’arancio. Parliamo della lunga relazione con Eddy Mertens, arrivato nella vita di Antonella Clerici nel 2006. Dopo 10 anni e una bimba (Maelle, nata nel 2009), le loro strade si sono separate. Adesso il volto tv è felice accanto al suo Vittorio, anche senza le nozze. “Stiamo bene così, siamo una famiglia, ci amiamo“, ha infatti raccontato a Gente.