“Una situazione molto delicata“. Così Alessandro Borghese definisce i rapporti con il figlio che non ha mai conosciuto, nato nel 2006 prima del suo matrimonio con Wilma Oliverio. Ne ha parlato in un’intervista a Il Messaggero in occasione del ritorno in onda del talent Celebrity Chef su Tv8: “Da giovane non mi fidanzavo mai, però ero molto sportivo. Ho saputo di questo figlio solo molto tempo dopo la sua nascita. E purtroppo non ho mai avuto l’opportunità di vederlo. In futuro, chi lo sa? Lui ora vive all’estero”. Tre anni fa, lo chef aveva già rivelato l’esistenza di questo ragazzo che oggi ha 16 anni, spiegando di “occuparsene solo dal punto di vista legale” senza però averlo mai conosciuto né visto, nemmeno in foto.