Esistono problemi (risolvibili) che sembrano montagne insormontabili. Giovedì scorso, di ritorno dalle vacanze, il conduttore di La7 Massimo Giletti ha segnalato un’auto, con targa francese, in sosta da più di quattro anni in viale Bruno Buozzi, a Roma. Il colmo? Sulle strisce blu. Il 20 giugno scorso, al Corriere della Sera, era arrivata la prima comunicazione e il caso aveva suscitato numerose polemiche. L’auto, che occupa uno spazio riservato alla sosta a pagamento, è in pessime condizioni. Ovviamente la macchina dovrebbe essere rimossa al di là che la segnalazione fatta da un volto noto ma talvolta la rilevanza mediatica aiuta a stringere i tempi. Non in questo caso: l’auto è ancora lì. Ci sarà anche per il Giubileo 2025 e per per l’Expo 2030?