“C’è una nuova forma di bellezza, il corpo forte che combatte mi ha dato il controllo sul ring e fuori”. Elisabetta Canalis non è quella che appare negli spot televisivi. Nella vita reale non incarna il modello di femminilità classica di molte sue colleghe vip. Quelle che non uscirebbero senza trucco neppure per andare in panetteria o camminano incerte sulle scale per via dei tacchi troppo alti.

La showgirl ha incontrato un nuovo amore: la kickboxing. Che le ha cambiato vita. Lo svela in una lunga intervista a 7 del Corriere della Sera: ora è una combattente. Una che non ha paura. Nemmeno della trasformazione del suo corpo, sempre più atletico. Una che a 44 anni vince contro un’atleta di 21. È successo a Torino lo scorso giugno alla sua prima gara.

“Ho sempre usato il mio corpo per lavorare, se metto un bikini o una lingerie sto lavorando, tutto qui. Ma chi mi conosce bene sa che la vera Elisabetta è quella che combatte, che sta sul ring e si sporca”. Alta e con il fisico statuario, è sempre stata un modello di sensualità più atletico che da morbide curve. Ora sarebbe capace di stendere un borseggiatore con un rovescio efficace ed eloquente. Grazie alla tecnica di questo sport che abbina arti marziali orientali e pugilato.

“Brava, però adesso smetti di combattere, perché così non sei più sexy. Non mi piace vederti fortissima, agguerrita, non ti si addice”. Sono stati i maschi a commentare così, alla Reggia Venaria di Torino al termine del combattimento. Fra gli applausi scroscianti “Neppure una donna a dirmi: mi stai deludendo, stai cambiando troppo, non è questa l’immagine che ho di te”, racconta Elisabetta. La ex velina, soubrette, ragazza da calendario, fidanzata di George Clooney e dal 2014 moglie di Brian Perri, affermato chirurgo di Los Angeles, ora ha cambiato abito. E’ una campionessa di kickboxing. Ha trovato la passione dentro se stessa. In barba a tutti gli uomini che la vorrebbero esporre in vetrina come semplice bellona. E svela: “Questa sicurezza l’ho acquisita dopo un po’ di anni, ho deciso di affiancare a un’immagine che mi facevo corrispondere anche quella di una Elisabetta più reale”.