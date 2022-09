Gerard Piqué (35) e Clara Chia Martì (23) ormai non si nascondono più. Solo qualche giorno fa, infatti, il quotidiano spagnolo Hola! ha pubblicato la loro prima foto insieme, dopo la fine della storia tra il calciatore spagnolo e la cantante Shakira (i due hanno anche due figli, Milan e Sasha). Adesso la nuova relazione del difensore 35enne si arricchisce di nuovi dettagli. Stando a quanto riportato da Fanpage, alla base della conoscenza tra Gerard e Clara ci sarebbero diverse bugie. O almeno questo è quello che avrebbe raccontato recentemente il giornalista Jordi Martin nel podcast del programma El Gordo y el Flaco (Univisión). Non solo il presunto tradimento con la nuova fiamma, ma anche un altro inganno da parte di Piqué. Sì perché pare che quest’ultimo abbia conosciuto Clara quando lei era fidanzata con il fratello del migliore amico del calciatore.

“Da quando si sono incontrati si sono scambiati i telefoni, all’inizio si sono incontrati di nascosto – ha detto Jodi Martin –. Quindi non solo porta via la ragazza del fratello del suo migliore amico, ma lo licenzia anche da Kosmos (società d’investimento fondata da Piqué, ndr) e assume la ragazza”. “Questa relazione è iniziata non solo tradendo Shakira, ma anche il povero ragazzo di Clara”, ha infine concluso il cronista. E così la vicenda, che sta appassionando da settimane i lettori di cronaca rosa, si fa sempre più complessa. Soprattutto se si considera che Piqué avrebbe anche infranto un patto. Di cosa stiamo parlando? Bisogna tornare allo scorso luglio, ovvero quando il calciatore aveva presentato ai due figli la donna, in veste di collaboratrice (lavora, appunto, presso la Kosmos Global Holding SL). Quell’incontro fece infuriare Shakira, la quale ribadì di tenere i figli fuori dalla nuova relazione. Relazione che, inoltre, sarebbe dovuta rimanere segreta per almeno un anno dalla loro separazione.