Schietto e noto per l’eccesso e i suoi comportamenti sopra le righe. Dietro il personaggio burbero, amato e odiato, si nasconde l’altra anima di Morgan. Immortalato dal settimanale Chi ad Alba Adriatica (Teramo) in compagnia dell’ultimogenita Maria Eco, il cantante veste i panni del papà amorevole. La piccola è nata nel 2020 dalla relazione di Castoldi con Alessandra Cataldo, 48enne ligure. L’amore tra i due è durato tre anni, ma la coppia è stata fotografata in spiaggia insieme alla figlia. I rapporti con l’ex compagna – come rivela Chi – sono “caratterizzati da alti e bassi”, ma l’artista ha un legame speciale con la sua terzogenita. Morgan ha sempre avuto un difficile rapporto con la paternità: suo papà si è tolto la vita quando lui aveva solo 16 anni. E anche con le altre due figlie, nate dalle relazioni con Asia Argento (Anna Lou, classe 2001) e Jessica Mazzoli (Lara, classe 2012), non ha mai avuto grande feeling. Solo ultimamente, durante una puntata di Ballando con le Stelle, il cantautore ha danzato insieme alla secondogenita. Con Maria Eco, però, sembra esserci un rapporto migliore, frutto – come ammesso dallo stesso artista – della convivenza sotto lo stesso tetto.