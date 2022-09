Attilio Romita per anni è stato il volto delle edizioni di punta del “Tg1” e il prossimo 19 settembre entrerà nella casa più spiata d’Italia. Come svela il settimanale “Oggi“, il giornalista, ora in pensione, sarà tra i concorrenti del “Grande Fratello Vip“. Già lo scorso anno in un’intervista al settimanale “Chi” aveva aperto le porte al reality di Canale 5: “Il mio sogno sarebbe tornare in pista con un reality. Seguo tutte le puntate, trovo che sia un vero esperimento sociale. Ho la valigia già pronta. Finalmente farei vedere a tutti che oltre al mezzobusto c’è un uomo giocherellone, ironico, che sa cucinare”.

Sarà accontentato da Alfonso Signorini che negli anni scorsi ha coinvolto altri volti noti del giornalismo, ultimo in ordine di tempo Michele Cucuzza. Dopo la lunga collaborazione con il telegiornale della prima rete del servizio pubblico, il passaggio nel 2013 alla direzione del Tgr Puglia e nella stessa regione fu vicino alla candidatura tre anni prima, quando il centrodestra pensò al suo nome per la presidenza della Regione per sfidare Nichi Vendola. Negli ultimi anni ha collaborato anche TeleNorba.

“Mauro Mazza mi voleva al Tg1 per seguire Berlusconi e tramite Paolo Bonaiuti organizzammo un incontro con Gianfranco Fini. Clemente Mimun, che dirigeva il Tg2, si oppose: ‘Verrai al Tg1 quando ci andrò io’. Le cose andarono diversamente, però, e quando Mimun arrivò lì un gruppo di colleghi gli disse: ‘Non vogliamo Romita, lui parla con Berlusconi anche quando va in bagno'”, ha raccontato di recente in un’intervista al quotidiano Repubblica: “Nel 2003 comunque l’operazione andò in porto. Un venerdì Berlusconi telefonò a Flavio Cattaneo, all’epoca dg della Rai, e gli disse che dovevo spostarmi al Tg1: ‘Prendetevi tutto il tempo… diciamo entro lunedì. E se Mimun lo mette in conduzione il prima possibile, mi fate un piacere'”.