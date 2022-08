Che cosa c’è di meglio di una cena tra amici prima di un impegno importante come gli US Open 2022? Rafael Nadal nei giorni scorsi si è concesso una serata di relax e divertimento insieme alle persone a lui più care. Un modo forse per stemperare la tensione in vista dell’appuntamento con il campionato di tennis. Non saranno mancate anche le risate visto che tra i commensali c’era pure Ben Stiller. L’attore e l’atleta sono infatti amici da circa 10 anni e Stiller ha sempre fatto pubblicamente il tifo per Nadal. “Cena divertente con la mia squadra e i miei amici! E… tutto bene prima dell’inizio del torneo” ha scritto Rafael a corredo della foto che li ritrae al ristorante italiano Piccola Cucina Uptown di Manhattan. Recentemente Nadal è stato protagonista anche della cronaca rosa, dopo che un paparazzo spagnolo ha lanciato la bomba secondo cui lui e Shakira avrebbero avuto una relazione clandestina anni fa. La cantante non aveva ancora conosciuto Piqué, ma il tennista era già fidanzato con l’attuale moglie.

Visualizza questo post su Instagram A post shared by Rafa Nadal (@rafaelnadal)