Anche in Italia è ormai Tesla-mania e ora i riflettori sono tutti puntati sull’arrivo della versione “low cost” della Model Y, il suv elettrico della casa di Elon Musk. Si tratta del modello più economico della vettura, a incominciare dalla trazione posteriore che dà il nome alla Model Y Rear-Wheel Drive. L’allestimento comprende un pacchetto di “base” optional, tra cui anche il famoso e famigerato sistema di guida assistita Autopilot (ma per la configurazione completa bisogna spendere 7500 euro). Ma veniamo al dunque, il prezzo: 49.990 euro. Sedicimila euro meno della versione con quattro ruote motrici già in commercio. La Model Y Rear-Wheel Drive è già ordinabile ma la consegna è prevista tra fine anno e febbraio 2023.