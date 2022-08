Si dice che il giorno del matrimonio sia tra i più belli nella vita di una persona. Chissà che cosa ne pensano James e Nikki Roadnight, una coppia di sposini che ha avuto l’onore di vedere arrivare alla festa Keanu Reeves. La star di Matrix era stata invitata dagli sposi in quanto alloggiava nell’albergo nel quale si è tenuto il ricevimento, nel Northamptonshire. Per Keanu si trattava di due perfetti sconosciuti, ma ha accettato l’invito e si è unito ai festeggiamenti. Un evento del genere va immortalato, e infatti Nikki ha pubblicato sui social le foto che testimoniano la veridicità di quanto accaduto: “Non sapevamo se sarebbe venuto o meno, ma è stato molto bello che sia venuto e che mio marito sia riuscito a parlargli. È stato davvero molto amorevole” ha confidato la sposa a Newsweek. E ha aggiunto: “È stato così gentile e amichevole, si è congratulato con noi per il nostro matrimonio. È stato davvero disponibile, ha concesso alcune foto al nostro fotografo e anche del tempo per parlare con alcuni dei nostri ospiti, facendo delle foto anche con loro”.