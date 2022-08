Visita a sorpresa di Matteo Salvini a Lampedusa. Il leader della Lega ha visitato l’hotspot dell’isola senza preavviso, dopo giorni di ripetuti sbarchi. “Quella alle mie spalle non è accoglienza, non è solidarietà. È un deposito, una roba indegna di un Paese civile” ha affermato il leader della Lega. “Quei bimbi non dovrebbero essere lì sbattuti per terra – ha aggiunto – E chi è qua per la quinta volta clandestinamente non dovrebbe esser qua”, sottolineando che è necessario reintrodurre “i decreti sicurezza”.

“Questa volta ho deciso di venire a sorpresa senza avvisare nessuno, prendendo l’aereo da Palermo – ha spiegato – L’altra volta quando avevo avvisato era tutto pulito, profumato e non c’era un virgola fuori posto. Da stanotte ci sono stati più di 15 sbarchi organizzati, mi han detto i poliziotti. E ce ne saranno altri. Qui ci saranno centinaia di persone in più, è indegno di un Paese civile.”