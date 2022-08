“Sto bene, non c’è male, ho solo un po’ di mal di schiena“. Così Rosa Russo Iervolino, ex sindaca di Napoli e prima ministra dell’Interno di un governo italiano, smentisce la notizia della sua morte parlando con l’agenzia LaPresse. “Stamattina ho ricevuto un sacco di telefonate – dice Iervolino – Ho pensato che fosse successo qualcosa a qualcuno e invece non era successo niente”. La notizia della sua scomparsa era stata pubblicata in un primo momento da alcuni giornali online, anche nazionali. Subito erano arrivate le smentite dei figli: “Mia madre è viva, sta bene e saluta tutti – ha detto Michele Russo – Ci sono arrivate un sacco di telefonate ma per fortuna sta bene. Non direi che è uno scherzo di cattivo gusto, spero semplicemente che qualcuno si sia sbagliato”.

Rosa Russo Iervolino ha 86 anni. E’ stata sindaca di Napoli per dieci anni fino al 2011. In precedenza è stata parlamentare per oltre vent’anni, prima con la Dc e poi con il Ppi. Ha partecipato anche alla fondazione del Pd. E’ stata ministra degli Affari sociali dal 1987 al 1992, dell’Istruzione dal 1992 al 1994 e dell’Interno nel governo D’Alema I dal 1998 al 1999.

“Lunga vita a Rosa Russo Iervolino che sta bene ed è a casa sua a Roma: un bacio, Rosetta” è il messaggio su facebook dell’ex presidente della Regione Campania, Antonio Bassolino. “Sono sconcertato. Non so come sia potuta uscire una notizia del genere completamente infondata”, dice invece Vittorio Ciccarelli, storico ex segretario di Iervolino, il quale racconta di aver parlato a lungo ieri intorno alle 12 con “Rosetta”.