Ancora un morto sul lavoro. A perdere la vita è stato un operaio di 59 anni, deceduto per essere rimasto incastrato in un macchinario a Malgesso, in provincia di Varese. L’uomo è stato ritrovato appeso tra due travi e, dalle prime indicazioni, è rimasto bloccato durante le operazioni di manutenzione di pulizia del macchinario. L’incidente è avvenuto all’interno dell’azienda Tecnofilo, specializzata nella produzione di griglie in ferro. La vittima era di origine marocchina e risiedeva nella vicina Gavirate.

I sanitari intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo, ma per il 59enne – finito in arresto cardiocircolatorio – non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri e i tecnici di Ats. Ora è tutto nelle mani della procura di Varese e dei militari dell’Arma, che sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’incidente fatale e per individuare le eventuali responsabilità.

Si tratta dell’ultimo incidente nelle fabbriche della Lombardia. Appena due giorni fa a Buscate, in provincia di Milano, un operaio di 44 anni è rimasto gravemente ferito durante il suo turno: una lastra si è sganciata da un macchinario ed è piombata dritta sulle sue gambe, schiacciandole e frantumandole in diversi punti.