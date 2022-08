Giulia Pauselli e Marcello Sacchetta sono diventati genitori. I due danzatori di Amici (che avevano annunciato la gravidanza proprio nel programma di Canale 5) hanno dato la bella notizia sui social citando Romeo e Giulietta di William Shakespeare: “D’ora in avanti tu chiamami ‘Amore’, ed io sarò per te non più Romeo, perché m’avrai così ribattezzato. (Romeo e Giulietta di William Shakespeare) Oggi 30/08/22 ore 08:18 è nato Romeo Maria Sacchetta, una nuova Mamma e un nuovo Papà. L’emozione è indescrivibile”. A corredo di queste parole la coppia ha postato una foto nella quale le loro mani accarezzano quella del neonato. Lo scatto, però, ha attirato l’attenzione degli utenti di Instagram, che hanno commentato: “Ho dovuto guardare due volte la foto per capire meglio”, “L’ho dovuta guardare bene! Avevo pensato male!”, e ancora: “Una prospettiva migliore potevano farla”.

Visualizza questo post su Instagram A post shared by Marcello Sacchetta (@marcellosacchetta)