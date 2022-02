Emozioni e sorprese durante l’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi. In studio per giudicare la gara tra i ballerini, l’ex professionista del programma Marcello Sacchetta ha annunciato che sta per diventare padre. La compagna, Giulia Pauselli, conosciuta proprio nel programma e attuale professionista della trasmissione è infatti incinta.

Visibilmente emozionato, a chiamarlo per primo “papà” è proprio la padrona di casa. “Sì – dice lui – Sono felice”. “So quanto ci tenessi”, gli risponde De Filippi. Sacchetta quindi, commosso urla al pubblico: “Divento papà”.

La ballerina, Giulia Pauselli, fa sapere Maria De Filippi, “vuole ballare anche incinta“. “Lo so – risponde l’ex professionista, in puntata in veste di giudice – Per me sarà lo spettacolo che possa mai vedere probabilmente”.