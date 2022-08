Si inaugura oggi la 79esima edizione della Mostra internazionale del Cinema di Venezia. L’apertura della selezione ufficiale è all’insegna di “White Noise“, l’horror Netflix del regista Noah Baumbach con Adam Driver, ma l’attenzione è tutta rivolta al primo red carpet, che vede il ritorno in grande stile di Catherine Deneuve. L’attrice francese, 78 anni, una delle ultime dive del cinema internazionale, immortalata da registi del calibro di Luis Bunuel, Claude Chabrol e François Truffaut, sarà onorata questa sera con la consegna del Leone d’oro alla carriera.

Sul tappeto rosso che precederà la cerimonia di apertura (in programma alle ore 19) al Palazzo del Cinema del Lido ci sarà poi la madrina della rassegna, Rocio Muñoz Morales: l’attrice ha già incantato i fan con la sua delicata eleganza, arrivando al Lido con una mini tuta in tessuto bouclé nero con profili bianchi e basco coordinato by Giorgio Armani. “Io e Raoul Bova non siamo sposati, ma io non spero niente”, ha detto Rocio al Corriere della Sera. “Deposito la mia fiducia in me stessa e nelle mie cose. Ci amiamo follemente, abbiamo due figlie meravigliose. Ma seguo la tradizione: non sarò certo io a chiedergli di sposarmi. Se lui ci sarà? Spero proprio che prima o poi arrivi”.