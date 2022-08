Aurora Ramazzotti è incinta. O almeno questo scrive il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 31 agosto. Tommaso Zorzi, grande amico della figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, dichiara però di non saperne nulla. Sotto il post di Trash Italiano che riporta la notizia, infatti, l’influencer scrive: “Ma a me non risulta”. Visto che la diretta interessata in queste ore non sta né smentendo né confermando la notizia, c’è chi pensa che la mossa di Zorzi possa essere un modo per proteggere l’amica che forse voleva tenere il dolce segreto ancora per un po’. Altri invece credono che il commento di Tommaso indichi il fatto che si tratti di una fake news.