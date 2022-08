Aurora Ramazzotti incinta? Ne è sicuro il settimanale Chi, che nel numero in uscita mercoledì 31 agosto dà la lieta notizia. La 25enne dopo 5 anni di relazione con il fidanzato Goffredo Cerza sarebbe quindi pronta a diventare mamma a gennaio. Nelle scorse settimane proprio la rivista diretta da Alfonso Signorini aveva riportato che Aurora e Michelle Hunziker avevano acquistato un test di gravidanza in Sardegna. Subito era esploso il gossip e ci si chiedeva per chi fosse quel test. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti saranno dei nonni rock e avrebbero confidato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga. Entrambi hanno vissuto la notizia con grande emozione e il loro riavvicinamento degli ultimi tempi, che tanto aveva entusiasmato i fan, era dovuto a questa novità.