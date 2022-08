Una postina è morta sbranata da un branco di cani lasciati liberi in un giardino. Il tragico accadimento è avvenuto a Interlachen in Florida. È stata la Abc a ricostruire i momenti dell’orrore. La donna, una 61enne dipendente della Us postal Service stava compiendo il suo quotidiano giro di consegna della posta, quando il suo furgoncino è finito in panne. A quanto pare la donna è subito scesa per capire cosa avesse il motore, ma è stata assalita da un gruppo di cani che erano stati lasciati liberi nel loro giardino dal loro proprietario. I primi a soccorrere la donna sono stati alcuni vicini di casa. Questi ultimi hanno dovuto sparare in aria per allontanare i cinque cani. Lo sceriffo della contea di Putnam che ha registrato l’accaduto e compiuto alcune indagini, ha spiegato che non è la prima volta che questi cani procurano guai al vicinato. Allo stesso tempo il proprietario dei cani, contattato dalle autorità, ha rinunciato alla loro custodia. Quindi i cinque cani verranno soppressi.