L’estate 2022 è agli sgoccioli. E per molti, abbandonati sdraio e ombrelloni, le vacanze sono terminate. Tra questi, dopo mesi trascorsi tra Puglia, Capri e Costa Smeralda, Elisabetta Gregoraci è tornata a Montecarlo e, nella giornata di ieri, come da tradizione, ha accompagnato il figlio Nathan Falco Briatore a scuola per il primo giorno. La conduttrice ha sfoggiato un completo arancione e, tornata a casa, ha fatto una dedica social al ragazzo. Il motivo di un rientro così anticipato sui banchi? Nathan frequenta un istituto privato internazionale che segue un calendario diverso rispetto a quelli pubblici.

Anche questa volta (come l’anno scorso) la showgirl ha attirato l’attenzione dei media con il suo outfit, puntando su un completo arancione di seta con orli neri, pantaloncini over e camicia coordinata con i lacci intorno al collo. A suggellare il tutto uno chignon tiratissimo e sandali a ciabatta di Hermès, modello Oran in pelle nera (510 euro). Il figlio, invece, ha dovuto indossare la divisa blu con bermuda e polo, a cui ha abbinato le Nike Custom Air Jordan 4 Retro (già sfoggiate sul red carpet a Capri). A corredo della foto con Nathan, Gregoraci ha scritto, su Instagram, una dolce dedica: “È giunto il momento di tornare a scuola, oggi primo giorno per Nathan. È sempre un’emozione per me accompagnarlo in questa occasione così speciale. Nathan ti auguro un anno pieno di successi, di dedizione e di impegno…imparare e crescere è una cosa bellissima e vedere come ogni giorno lavori per raggiungere i tuoi obiettivi mi rende una mamma fiera ed orgogliosa”.