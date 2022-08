Giovedì 25 agosto quattro italiani a bordo di un catamarano, in vacanza in Grecia, hanno salvato un naufrago proveniente dalla Siria mentre si trovavano al largo dell’isola di Kos. Il soccorso è avvenuto in piena notte e l’uomo aveva addosso un giubbotto di salvataggio. Il naufrago ha raccontato che con lui erano partiti altri due compagni. Dopo essersi rifocillato con latte caldo e biscotti, si è riposato in coperta fino a quando l’imbarcazione è stata raggiunta dalla guardia costiera greca, che lo ha fatto salire a bordo.