“Da febbraio lo ripetiamo con forza, serve un Energy Recovery Fund in Europa, siamo assolutamente in ritardo ma qualcosa si sta muovendo”. Lo ha detto il leader M5S, Giuseppe Conte, a margine della sua visita all’impianto Mater Biotech a Bottrighe, in provincia di Rovigo, da dove ha iniziato il suo tour elettorale. “Sul piano interno registriamo un forte ritardo, la norma sulla tassazione degli extraprofitti ancora non sta dando frutti, è stata scritta male, va riformulata: bisogna recuperare quei 9 miliardi” che “servono contro il caro bollette, a favore di famiglie e imprese in forte difficoltà”, ha aggiunto.