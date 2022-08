Madre e figlio sono entrambi personaggi di spicco nel mondo dello spettacolo e dell’imprenditoria. Elon Musk è di fatto l’uomo più ricco del mondo. La madre Maye invece viene ancora oggi chiamata a posare per i brand più importanti del pianeta. Sensuale, elegante e fiera di esser botox free oggi Maye, 74 anni, è senza freni e si sente libera di svelare alcuni retroscena famigliari intimi. Ed è proprio in occasione di un’intervista che la modella ha rilasciato al Times per l’edizione domenicale che sono iniziati ad emergere i primi dettagli. Per tutta la chiacchierata l’argomento preferito di Maye resta il figlio Musk (nonostante i vari apprezzamenti anche nei confronti dei figli Kimbal e Tosca). “Fin da piccolo chiamavo Musk ‘Genius boy’”- racconta la madre. E aggiunge: “Questo soprannome glielo avevo dato prima di internet: era già un pozzo di informazioni da cui attingere. Oggi potremmo chiamarlo proprio così, internet”. Maye ha confidato di aver cresciuto da sola i suoi tre figli. L’ex marito Erroll (definito anche da Elon un vero e proprio “essere umano terribile”) diceva alla moglie di essere brutta e stupida: “Ricordo che avevo dei dubbi circa le sue affermazioni” spiega con fermezza Maye. “Faccio la modella, posso essere davvero così brutta? Poi ricordo che mi picchiava, quindi non potevo di certo mettermi a contestarlo”. A quel punto per Maye e i tre figli si rese necessario il trasferimento in Canada dal Sudafrica, dove vivevano. Oggi Maye vive nel cuore di New York, in una casa non troppo grande ma con tutte le comodità del caso. A detta della donna anche il figlio Elon, con i suoi oltre 270 miliardi di dollari, non sembra essere troppo interessato ai beni materiali per la sua abitazione a Boca Chica, quartiere generale di SpaceX in Texas. A quanto pare Elon non avebbe grandi preoccupazioni circa la salute della schiena della madre. Maye infatti ha rivelato di dover dormire sul divano nel garage dell’azienda del figlio quando va a trovarlo. Il motivo? “Non si può avere una casa di lusso vicino a un sito di lancio di missili. Secondo lui io non posso dormire in una dimora elegante, non sarebbe corretto”. Elon infatti vive in un prefabbricato in affitto grande 37 metri quadri, rinominato “casita”. Il costo? 50mila dollari. Maye, è proprio il caso di dirlo: “Questa casa non è un albergo!”.