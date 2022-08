Tempo di “rivelazioni” tra il serio e il faceto in casa Ferragnez. In un box di domande su Instagram, i follower della coppia regina dei social hanno chiesto, incuriositi, chi dei due guadagni di più. Fedez ha subito risposto: “Non faccio il casalingo, che è comunque un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. Non sono il mantenuto di Chiara”. L’imprenditrice digitale e influencer è poi intervenuta: “Diciamo che siamo simili su quel piano. Nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato”, ha affermato rivolgendosi al marito. Poi ha precisato: “No, non lo so dai. Girl power! Dai non è il mio mantenuto ragazzi, lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto”. Un po’ di numeri? Secondo il sito Money.it, i guadagni combinati dei Ferragnez raggiungerebbero i 20 milioni annui.

Nel frattempo, Fedez ha confermato il suo ritorno a X Factor in veste di giudice: “Non vedo l’ora sia il 25 settembre, sono gasato: sarà una figata!”, ha confessato in un video dalla villa di Ibiza, prima di essere interrotto simpaticamente dal figlio Leone. Chiara Ferragni, invece, avrebbe quasi venduto la propria villa a Los Angeles, dove ha abitato per anni: la sua città adesso è Milano dove vive stabilmente con la famiglia e dove, presto, inaugurerà il nuovo super attico nel quartiere di City Life.