Spiacevole disavventura per Elena Morali. In vacanza in Thailandia con il fidanzato Luigi Favoloso, l’ex Pupa del noto programma di ItaliaUno ha molto allarmato i propri follower. Il motivo? Ha pubblicato su Instagram alcune stories nelle quali affermava di essere ricoperta di bolle e di temere, dunque, di aver contratto il vaiolo delle scimmie. Insolitamente lontana dai social per qualche giorno, Morali è tornata online poche ore fa: “Ragazzi scusate l’assenza ma a causa di molte bolle sul mio corpo e una sensazione di fiacca, sto aspettando l’esito di alcuni esami fatti ieri sera, ho paura sia il vaiolo delle scimmie e la cosa mi spaventa soprattutto perché sono così lontana da casa”. Gli accertamenti hanno dato esito negativo e, dopo aver consultato il proprio medico, la showgirl ha spiegato che lo sfogo potrebbe essere dovuto al contatto con una particolare pianta: “Pare che io sia entrata in contatto con una pianta molto pericolosa che si chiama Alianto, detta anche ‘Albero del paradiso’. La sensazione del malessere è migliorata, ma le bolle si sono trasformate in un rash cutaneo. Quindi tutto ok a parte il forte prurito”.