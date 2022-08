Trascorso un anno dall’intervento per l’endometriosi, Giorgia Soleri si è messa a disposizione delle donne che sono colpite dalla stessa patologia. Su Instagram condivide spesso consigli preziosi, rispondendo a numerose domande (anche le più personali) delle proprie seguaci. Nell’ultimo box, poche ore fa, molte utenti le hanno chiesto informazioni sull’operazione a cui si è sottoposta, sulla vulvodinia e su come stesse. “Emotivamente molto bene, fisicamente meno, ma tutto sommato non posso lamentarmi”, ha confessato. L’attivista e influencer ha spiegato che prende la pillola continuativa: “Non faccio la pausa, butto le pillole placebo, quindi non mestruo, non ovulo e non ho il sanguinamento di sospensione”. E per quanto? “Dipende da caso a caso – ha risposto a una follower –. Solitamente finché non si cerca una gravidanza o all’arrivo della menopausa”.

Sulla possibilità di diventare madre, poi, le è stata posta una domanda diretta: “Cosa ti hanno consigliato per una futura gravidanza?”. “Al momento niente, perché non desidero una gravidanza”, ha risposto Soleri. A chi si chiedeva, dunque, se volesse un figlio insieme al fidanzato, Damiano David, è giunta una risposta. I due sono, comunque, una coppia molto affiatata. Gli ingredienti del loro amore? È ancora l’influencer a svelarli: “Fiducia, libertà, comunicazione, flessibilità e curiosità”.