L’uomo che ha vissuto sette anni con un pene sul braccio lo potrete conoscere stasera su Real Time. Il 47enne Malcolm MacDonald di cui raccontammo l’incredibile storia qui, storia che verrà mostrata per filo e per segno alle 2330 di giovedì 25 agosto su Real Time. Si tratta Del documentario diretto e prodotto dalla TV britannica Channel 4. L’uomo nel 2010 aveva perso il pene per una grave infezione. Nel 2015 gli venne ricostruito un pene artificiale con la pelle del suo braccio, ma per via di una difficile ossigenazione del sangue, l’organo venne “parcheggiato“ momentaneamente sull’avambraccio, come mostrarono diversi servizi giornalistici dei tabloid inglesi. Poi per via dei lockdown da covid, l’operazione finale venne continuamente rimandata. Oggi però MacDonald ha di nuovo il pene al posto giusto.