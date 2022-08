Antonella Clerici da anni entra nelle case degli Italiani offrendo spunti interessanti circa l’alimentazione. Spunti che lei stessa cerca di applicare alla propria quotidianità, come ha spiegato in un’intervista per Silhouette donna nella quale ha fatto sapere di affrontare la fase della menopausa anche da un punto di vista della nutrizione. La conduttrice si è affidata alla “Dieta del 5”, messa a punto dalla dottoressa Evelina Flachi, al suo fianco anche in tv in È sempre mezzogiorno. Ma in che cosa consiste questo regime alimentare? In 5 pasti, come suggerisce il nome: tre principali (colazione, pranzo e cena), più due piccoli spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio. “Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi. Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali” ha dichiarato la presentatrice. In particolare, a pranzo la Clerici opta per un primo piatto di verdure, e a cena sceglie tra proteine con verdure o un minestrone. Mezzo bicchiere di vino a tavola è concesso, fondamentale invece idratarsi correttamente assumendo almeno due litri d’acqua al giorno: quantità che si può raggiungere anche con tè e tisane senza zucchero. Qualche altra indicazione arriva direttamente dalla dottoressa Flachi: “Antonella inizia sempre il pasto con la verdura, anche sotto forma di passati o creme e con un bicchiere d’acqua. Questo aiuta a sentirsi sazie e ha un effetto biochimico positivo perché agisce sugli ormoni della fame, regolandoli”.