È già tempo di urne, palline e incroci pericolosi. Giovedì 25 agosto alle ore 18 si decideranno i gruppi della Champions League 2022/2023. Il sorteggio si terrà a Instanbul, la stessa città dove si giocherà la finale il 10 giugno 2023. Tutti a caccia del Real Madrid, vincitore dell’ultima edizione. La competizione prenderà il via il 6 settembre, in anticipo rispetto al consueto per via del Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre. Di conseguenza, la fase a gironi terminerà il 2 novembre.

Le italiane in lizza sono il Milan, l’Inter, il Napoli e la Juventus. I rossoneri, da vincitore della Serie A, sono in prima fascia. I bianconeri restano in seconda, mentre le altre due squadre italiane tremano partendo dalla terza fascia. Per stilare i gruppi – come sempre – i club sono stati divisi in 4 fasce da otto formazioni ciascuna. I raggruppamenti avranno al loro interno una sola squadra per fascia con un unico limite: non possono esserci squadre della stessa nazione all’interno del medesimo girone, così come organici appartenenti a due Paesi in guerra tra loro come nel caso di Russia e Ucraina. Dopo che martedì 23 agosto è stata certificata la presenza di Benfica, Viktoria Pilzen e Maccabi Haifa all’appello mancano ancora tre formazioni che emergeranno da Dinamo Zagarbia-Bodo/Glimt, PSV-Rangers, Trabzonspor-FC Copenaghen.

Il sorteggio è visibile su su Sky Sport 24 e sul Canale 20 del digitale terrestre. Inoltre, sarà trasmesso in diretta streaming su Amazon Prime Video, Sky Go, NOWTV, sul sito ufficiale della UEFA, su Sportmediaset.it e su Mediaset Infinity. Ecco tutte le informazioni da sapere.

Prima fascia

Bayern Monaco, Manchester City, Real Madrid, Paris Saint-Germain, Ajax, Porto, Eintracht Francoforte e Milan

Seconda fascia

Liverpool, Chelsea, Barcellona, Juventus, Atletico Madrid, Siviglia, Lipsia e Tottenham

Terza fascia

Borussia Dortmund, Salisburgo, Shakhtar Donetsk, Inter, Napoli, Sporting Lisbona, Bayer Leverkusen e Benfica

Quarta fascia

Marsiglia, Bruges, Celtic, Viktoria Pilzen, Maccabi, Dinamo Zagarbia o Bodo/Glimt, PSV o Rangers e Trabzonspor o Copenaghen

Tutte le date