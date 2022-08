Continuano gli attacchi degli hater nei confronti di Alessandra Amoroso che non ha tregua dallo scorso giugno. Hanno fatto il giro del web le immagini che hanno immortalato la cantante, durante le prove del Tim Summer Hits in Piazza del Popolo a Roma, mentre spiegava ad una fan perché non potesse farle l’autografo su un cuscino. Apriti cielo. Una ondata di critiche sono piovute sull’artista e tanti messaggi di indignazione sono arrivati sui suoi canali social. Immediata è stata la replica della diretta interessata: “Dopo le prove, come faccio sempre, sono scesa a salutare tutte le persone del pubblico nella breve pausa tra le mie prove e quelle dell’artista successivo. Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti. Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibile, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo”.

Polemiche chiuse? Niente affatto. Anche durante la diretta in radiovisione su RTL 102.5 del grande evento live allo Stadio San Siro, il 13 luglio scorso, sui social c’è chi ha fatto ancora ironia sulla cantante e i mancati autografi. Dopo il concerto e nei giorni successivi i fan però hanno pubblicato altri video che testimoniano quanto la Amoroso sia stata presente con chi la segue da anni. Il limite è stato superato però in queste ore. Un hater ha scritto: “Alessandra Amoroso truccata o non truccata non ci interessa, quando ti sveglierai fredda allora avremo una notizia”. La cantante non ci sta e ha pubblicato tra le stories del suo Instagram il terribile messaggio e la risposta (da applausi): “Spero tu possa ricevere tanto tanto amore, perché io ne sono piena!!! Dispiaciuta per te”. A tutto c’è un limite e Alessandra Amoroso ha dimostrato come rispondere con eleganza e diplomazia.