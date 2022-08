Diretti a Cracovia, si sono ritrovati a Craiova. Massimo e Paola, una coppia di turisti italiani, si erano imbarcati da Bologna per una vacanza in terra polacca, dove li attendevano alcuni amici. Ma sono atterrati in Romania, probabilmente confusi dalla somiglianza tra i nomi delle città: “Benvenuti a Cracovia, ehm… Craiova”. Così, i due sono stati accolti dallo staff dell’aeroporto internazionale di Craiova, città romena a più di 200 chilometri da Bucarest. “Il team dell’aeroporto internazionale di Craiova li ha contattati per rendere la loro esperienza in Romania indimenticabile”, si legge in un post sul profilo Facebook dell’aeroporto. Poi un messaggio da parte del personale: “Ci auguriamo che questo incidente si sia trasformato in un’esperienza indimenticabile e che la prossima volta comprerete un biglietto diretto per Craiova”. E in effetti la coppia, sfruttando la disavventura, ha colto la palla al balzo per visitare il Paese. “La vacanza sta andando molto bene. Siamo stati fortunati ad essere arrivati qui nella vostra bella Romania che stiamo scoprendo piano piano”, è il messaggio di Paola.