Strade allagate e veicoli sommersi dall’acqua per l’ondata di maltempo che si è abbattuta sul sud degli Stati Uniti e che ha colpito in particolare il Texas. Nel video le immagini aeree delle operazioni di soccorso nel quartiere di Seagoville, a Dallas, dopo che le inondazioni hanno costretto molti abitanti e residenti a evacuare le loro case. Le forti piogge stanno seminando il caos in alcune parti del Texas, inoltre i meteorologi prevedono maggiori precipitazioni in tutta la parte meridionale del Paese per il resto della settimana.