Rita Dalla Chiesa, figlia del generale Carlo Alberto, assassinato da Cosa Nostra a Palermo nel 1982, è candidata per Forza Italia nel collegio uninominale blindato Puglia 2 ed è, contemporaneamente, capolista in Liguria, al proporzionale. La giornalista, che per lunghi anni ha condotto Forum, su Rete4, entrerà dunque in Parlamento coi forzisti. Il 24 settembre del 2021 partecipò al programma di Peter Gomez, La Confessione, sul Nove. Il direttore le chiese del suo legame con Silvio Berlusconi e poi, come si vede nel video, le domandò cosa pensasse del fatto che il leader di Forza Italia fosse indagato, a Firenze, per le stragi di mafia: “Nella mia immensa ingenuità, non ci ho mai voluto credere, mi farebbe troppo male. In tutti i processi in cui è stato… è stato assolto – ha aggiunto la figlia della vittima di mafia – Però è difficile per me da credere che la persona che ho conosciuto io, che era il presidente Berlusconi, possa essere stato ehm…non lo so“.