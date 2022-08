Uno schiaffo può far discutere. Soprattutto se a sferrarlo è Will Smith durante la notte degli Oscar. E a Hollywood nessuno si è voluto esimere dal commentare il gesto che ha visto suo malgrado protagonista Chris Rock. Tutti hanno detto la propria, ma esporsi è costato spesso una pioggia di critiche, in particolar modo a Zoe Kravitz. La star di The Batman, attualmente in vacanza a Ponza con il compagno Channing Tatum, si era unita al coro di indignazione verso il comportamento di Smith: “Questa è una foto di me allo show durante il quale a quanto pare adesso aggrediamo le persone”, aveva scritto a corredo di una foto pubblicata tempo fa.

Un attacco diretto e pungente, non gradito dai follower dell’attrice, i quali l’avevano subito riempita di insulti. “È un periodo spaventoso per avere un’opinione o per dire la cosa sbagliata, fare arte controversa o comunicati, pensieri e altro”, ha commentato Zoe intervistata dal Wall Street Journal. Di recente, intanto, Will Parker ha annunciato che, dopo l’accaduto, non produrrà più la notte degli Oscar.