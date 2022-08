Da anni tiene banco la questione dei rapporti non sempre facili tra Loredana Lecciso e Romina Power. Ora l’argomento torna a galla perché la Lecciso ha rilasciato un’intervista per Nuovo TV, e spiega: “La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente“. Ricordiamo che in passato Al Bano aveva invitato le due a chiarirsi: “Incontratevi e fate pace, vi amo”. Quanto al rapporto proprio con il cantante, Loredana – che sta per spegnere 50 candeline – dichiara: “Va tutto benissimo. Abbiamo ritrovato la nostra dimensione iniziale”. Un ritorno in tv? “Se mi proponessero un programma in coppia con mia figlia Jasmine accetterei subito e Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”. Sui propri sogni per il futuro la Lecciso ha le idee chiare: “Sono proiettata molto verso i miei figli, quindi a livello familiare vorrei vedere mia figlia Brigitta sposata, avere un nipotino e vedere Jasmine e Bido laureati“.