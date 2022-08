Nei giorni scorsi Renato Pozzetto (82 anni) aveva fatto preoccupare i fan dopo la notizia di un suo ricovero all’ospedale di Circolo di Varese in seguito a un malore verificatosi il 12 agosto. Sottoposto ad alcuni esami per accertarne le condizioni di salute, ora è lo stesso attore a prendere la parola per rassicurare tutti. Sul profilo Instagram di Locanda Pozzetto, il suo locale sul Lago Maggiore, l’artista scrive a corredo di uno scatto che immortala il lago: “Grazie per il pensiero. Tutto bene. Taaac”.