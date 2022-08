Gossip nel gossip, nei giorni scorsi come un fulmine a ciel sereno era arrivata l’indiscrezione della gravidanza di Noemi Bocchi. Francesco Totti, quindi, secondo le voci che rimbalzavano tra Roma Nord e le spiagge del litorale romano sarebbe diventato di nuovo papà nel bel mezzo del tornado mediatico scatenato dalla sua separazione da Ilary Blasi. Nessuno aveva né confermato né smentito, ma ora ci pensa il settimanale Chi a fare chiarezza. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini infatti pubblica uno scatto della Bocchi con il ventre decisamente piatto e scrive: “Noemi non aspetta un bambino, come qualcuno ha scritto. È bastato che entrasse nella clinica Mater Dei di Roma per andare a trovare un’amica che si era sottoposta a un piccolo intervento, per far partire la bomba. Poi rivelatasi una colossale bufala”.