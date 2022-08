L’ultimo gossip sul triangolo Blasi-Totti-Bocchi è di quelli clamoroso: mentre i diretti interessati continuano a tacere, tutto intorno cresce il rumore di fondo e l’antipasto del Ferragosto bollente che li aspetta è un’indiscrezione destinata a creare un potenziale smottamento. Il Corriere della Sera riporta infatti una voce che da qualche giorno rimbalza tra Roma nord e le spiagge del litorale romano e che aggiunge un ulteriore tassello ad una storia sempre più intricata e intrigante: Noemi Bocchi sarebbe in dolce attesa. Il quotidiano ricostruisce le ultime mosse dei protagonisti della soap cominciata con il doppio comunicato che annunciava la fine del matrimonio tra la conduttrice e l’ex Pupone e proseguita con i rumors sul divorzio al vetriolo, le vacanze da separati (lei in Tanzania con i figli, poi la villeggiatura a “targhe alterne” nella villa a Sabaudia, rigorosamente senza incrociarsi) e ancora la notizia sull’imminente convivenza tra il Pupone e la nuova fidanzata.

Oggi ecco arrivare l’ulteriore upgrade, quello che il Corriere definisce un “gossip apocrifo” sull’arrivo a tempi record della cicogna. “Tutti (dentro e fuori dal Gra) parlano di lei: da tre giorni, pur sottotraccia (nessuno osa), agita la Capitale, è che Noemi sia addirittura in dolce attesa, ovviamente di un nuovo Pupino”, rivela il quotidiano. Siamo però nel campo del pettegolezzo puro, o delle illazioni, dipende dai punti di vista. Tanto che la giornalista aggiunge subito dopo un altro dettaglio sulla Bocchi, pizzicata dai paparazzi con una forma fisica che non conferma l’imminente maternità, visto che “le foto su Chi, in vestitino e ciabattine di Hermès (quelle vere, non le imitazioni da 29 euro e 90), mostrano una pancia che più piatta non si può“. Chissà se questa volta Totti o la stessa Bocchi confermeranno o smentiranno la notizia. E la Blasi che fa? Assiste allo spettacolo da lontano, sulle Dolomiti, tra passeggiate in quota e pranzi in rifugio.