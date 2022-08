La lista Europa Verde-Sinistra italiana candida Giobbe Covatta. Il comico e scrittore, ambasciatore di Amref e testimonial di Save the Children, correrà come capolista al Senato in Piemonte. Lo ha annunciato il co-portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli. Covatta ha anche alle spalle una lunga militanza proprio con i Verdi, dei quali è stato anche portavoce nazionale. Per lui non è la prima esperienza in politica: nel 2006 è stato eletto alle elezioni comunali di Roma. Nel 2015 è stato candidato al consiglio regionale delle Marche e nel 2016 è stato capolista dei Verdi nuovamente alle comunali di Roma (ma la lista non superò lo sbarramento).

Il nome di Giobbe Covatta si aggiunge alle candidatura nella lista Europa Verde-Sinistra italiana dell’ex deputato Pd e fondatore di Possibile Pippo Civati (che correrà alla Camera a Bologna), insieme a Aboubakar Soumahoro e Ilaria Cucchi. Il sindacalista, impegnato da anni nella lotta contro lo sfruttamento dei braccianti e il caporalato, sarà candidato al collegio uninominale per la Camera a Modena, mentre Ilaria Cucchi correrà all’uninominale per il Senato a Firenze.

“Con queste candidature – ha commentato Angelo Bonelli – vogliamo rappresentare quell’Italia che oggi è invisibile e dare una risposta a quei giovani che ci dicono di fare qualcosa per la crisi climatica. Quella crisi che non viene affrontata da Calenda, Salvini o Meloni che sono uniti per dire sì al nucleare e che, in realtà, vogliono mettere le mani nelle tasche degli italiani invece di affrontare la grande questione legata alle energie rinnovabili. Va detto chiaramente: sole e vento, sono fonti gratuite ed è per questo che non lo vogliono”, ha concluso il co-portavoce di Europa verde.