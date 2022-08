“Giuseppe Civati ed io abbiamo appena firmato l‘accettazione della candidatura alle prossime elezioni politiche nella lista Alleanza Verdi e Sinistra“. Il tweet è di Beatrice Brignone, segretaria di Possibile e arriva a sorpresa dopo che, lo stesso ex deputato dem e tra i fondatori della casa editrice People aveva smentito il suo ritorno con il Partito democratico.

In particolare il nome di Civati era circolato nei retroscena di Corriere della sera e Repubblica, fino a poco prima di Ferragosto. Ma si parlava di un suo riavvicinamento con Enrico Letta. Una notizia che lo stesso Civati aveva smentito. “Per la verità sono a casa e sto stirando. Prima di annunciare cose che non ci sono, verificate sempre, grazie”, aveva scritto su Twitter il 13 agosto scorso. L’ex parlamentare ha lasciato il Pd nel 2015, due anni dopo essere stato eletto alla Camera e in protesta con il voto per la riforma della legge elettorale. Nel 2018 si era ricandidato per il Parlamento con Leu, ma non venne eletto. Nel 2019 ha tentato la strada delle Europee con Europa Verde, ma si è ritirato dalla lista per la presenza di due candidate di estrema destra.