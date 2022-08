Il maltempo si abbatte sulle vacanze dei vip. In queste ore a trovarsi sotto gli acquazzoni sono anche i volti noti del mondo dello spettacolo. È il caso, ad esempio, di Federica Panicucci e del suo compagno Marco Bacini a Forte dei Marmi, dove il clima al momento non è dei migliori. La conduttrice e il suo partner sono dovuti fuggire dalla spiaggia, come ha raccontato lei stessa sui social seduta al tavolo di un ristorante: “Eccoci volevamo farvi un saluto, siamo tornati a Forte dei Marmi dopo la fuga di ieri sera a Portofino. Oggi a Forte dei Marmi il tempo non era il massimo. Insomma, è venuta una specie di tromba d’aria. A un certo punto siamo scappati dalla spiaggia. Stasera invece non piove”. Questa mattina però le cose non vanno meglio: un’ultima story della Panicucci mostra che il cielo sopra Forte dei Marmi è ancora piuttosto grigio. La vacanza, però, continua.