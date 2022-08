Allerta rossa per gli incendi su buona parte del territorio sardo per la giornata del 17 agosto. Temperature roventi e forte vento, rischiano di favorire grossi roghi. E già nelle ultime ore sono diversi gli incendi che si sono sviluppati: uno dei più grossi a Usellus, in provincia di Oristano dove sono in corso le operazioni di bonifica.

In azione anche l’elicottero che ha fatto numerosi sganci d’acqua. Nelle immagini il lavoro dell’unità del Gruppo Analisi e uso del Fuoco, detti anche “Mestros de Fogu” che hanno il compito di accendere controfuochi. Nella giornata di ieri infatti sono state accese linee di contro fuoco lunghe circa 700-800 metri allo scopo di arrestare la risalite delle fiamme a ridosso della strada provinciale 35. Le raffiche di vento caldo proveniente da sud preoccupano e sono viste in rinforzo nelle prossime ore dai principali modelli meteo.