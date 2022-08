“Dicono che voglio andarmene, ma questa è casa mia”. Con queste parole, in un post su Instagram, Irama ha smentito le voci che lo davano in partenza per l’America latina, con lo scopo di contaminare la propria musica. Niente di tutto questo. A supporto della propria dichiarazione, il cantante ha condiviso un video del suo ultimo live al Red Valley Festival, a Olbia, accerchiato da un pubblico caloroso e in delirio. L’artista, innamorato dell’Italia e dei propri fan, i quali lo sostengono fin dai tempi in cui era un allievo della scuola di ‘Amici’ di Maria De Filippi, ha rassicurato tutti sulla sua permanenza nel Bel Paese.

