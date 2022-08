Guai finanziari per Marco Senise. Il conduttore televisivo, ex volto noto di Forum, ha accumulato un debito di 112mila euro e per questo motivo, come rivela il Messaggero, gli sono stati pignorati i compensi ricevuti per la sua recente partecipazione all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Secondo quanto ricostruito dal quotidiano romano, Senise ha acquistato nel 2008 un appartamento in via Ardeatina a Roma, senza riuscire però a saldare il conto alla società costruttrice, la C.I.P.I. Immobiliare srl. Il suo debito è passato poi nelle mani della società Colli d’Oro srl, che il 30 aprile del 2013 gli aveva notificato un decreto ingiuntivo per 51mila euro e un altro, il 5 ottobre 2015, da 23mila.

Il debito non è mai stato appianato dall’ex conduttore e così la Colli d’Oro ha notificato un pignoramento presso terzi a Banijay Italia spa, società produttrice del reality L’Isola dei famosi, che avrebbe dovuto elargire a Senise i compensi per la sua partecipazione al programma. “La somma per cui è stata fatta istanza di pignoramento da parte dell’avvocato Stefano Scalbi (che difende la Colli d’Oro srl) ammonta a 112mila euro, comprensiva di spese legali e interessi“, riferisce il Messaggero. Lo scorso 2 agosto Banijay Italia ha risposto che a Marco Senise spetta un importo di 11.338 euro, ora sottoposto a vincolo ma non certo bastevole per ripagare il suo debito.