AAA sosia del principe William cercasi. “Somigli al principe William? Allora potresti essere proprio tu ad interpretarlo nella nuova stagione di The Crown”: è questo l’annuncio diramato dall’agenzia Casting Talent per conto della produzione della celebre serie di Netflix sulla famiglia reale britannica. “Questo è un ruolo significativo in questo dramma pluripremiato e stiamo cercando una persona con una forte somiglianza fisica. La selezione dei candidati è ora in corso”, si legge ancora nell’inserzione. Tra i requisiti, non è richiesta alcuna esperienza pregressa nel campo della recitazione, solo la già citata somiglianza con il futuro re d’Inghilterra, secondo in linea di successione dopo il padre Carlo. La produzione ha tempo un mese per trovare il giusto interprete: a settembre, infatti, inizieranno le riprese della sesta e ultima stagione di The Crown, dove William farà la sua comparsa insieme alla moglie Kate Middleton (anch’essa selezionata tra i sosia). Dalle indiscrezioni, sembra che gli episodi copriranno un arco temporale a cavallo tra gli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000. Intanto cresce l’attesa per la quinta stagione della saga, che dovrebbe uscire il prossimo inverno.