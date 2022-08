Si era attrezzato ed era arrivato in spiaggia che era ancora notte, determinato a filmare l’alba. L’uscita fotografica, però, si è trasformata in tragedia: una delle dune su cui si era appoggiato è collassata e lo ha travolto uccidendolo. È successo in Florida, sull’isola di Hutchinson, a circa un’ora a nord di West Palm Beach. A lanciare l’allarme è stato uno dei bagnanti che, arrivando in spiaggia qualche tempo dopo, ha notato il cadavere dell’uomo. Sul posto è subito intervenuta la polizia che ha provato a ricostruire i fatti: in un comunicato pubblicato sui social, lo sceriffo ha confermato che il 35enne è morto per asfissia dopo esser rimasto intrappolato sotto la sabbia di una duna. Si attende comunque l’esito dell’autopsia.