Tutte le mamme conoscono bene quel senso di frustrazione di cui parla Lorella Boccia nel suo sfogo social. La ballerina, in vacanza in Kenya con il marito Niccolò Presta, si trova infatti a fare i conti con le notti insonni a causa dei pianti della figlia Luce Althea, che sta mettendo proprio in questi giorni i dentini. “Certe notti sono più dure di altre. Forse i nuovi dentini le danno più fastidio del solito. Ormai passeggiamo da due ore e mezza, lancia il dudu a terra ogni cinque minuti e si aggrappa ai capelli come fossero tende. Certe notti è veramente frustrante e snervante”, scrive Lorella Boccia pubblicando un video che la ritrae intenta a passeggiare per la cameretta con in braccio la bimba. E ancora: “Papà intanto è sveglio ma bloccato a letto con la schiena. E allora un bel respiro e proviamo a tranquillizzarci con la ninna nanna, coccole e carezze. Forse ci siamo quindi corro a letto“. Per poi concludere: “Piccolo sfogo da donna”.