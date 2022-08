Ventitré anni, studentessa: è questo l’identikit di Clara Chia Marti, la giovane che secondo il tabloid britannico The Sun è la nuova fiamma di Gerard Piqué. Il quotidiano riferisce diversi dettagli, ricostruendo i rapporti tra il calciatore del Barcellona e la ragazza, sostenendo che lui l’avrebbe già presentata si suoi figli Milan e Sasha dopo la rottura con Shakira. Non si sa con esattezza quando sia iniziata la relazione tra i due, quel che è certo è che si sono conosciuti per motivi personali: Clara lavora infatti ad alcuni eventi organizzati dalla società di produzione Kosmos, di proprietà proprio di Piqué.

A rivelarlo, al Sun, sono stati alcuni amici della coppia: “Gerard e Clara si vedono da mesi – confidano le fonti -. Lei è una studentessa che lavora per lui nel suo ufficio, organizza eventi. Hanno taciuto sulla loro relazione, ma tutti quelli che li circondano sanno cosa sta succedendo. Le persone lo hanno aiutato a mantenere la storia d’amore segreta e hanno cancellato gli account sui social media di Clara in modo che le persone non potessero trovare le sue foto. Questo fa pensare che sia piuttosto serio riguardo allo stare con lei”. Nel frattempo, Shakira ha già fatto i bagagli ed è pronta a mettere un’oceano tra lei e l’ex: la cantante si trasferirà infatti presto in Florida con i figli. Non resta che attendere sviluppi.